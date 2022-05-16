Макфол, Милованов и Фукуяма. Кто будет консультировать Украину о преодолении последствий войны — список
Фрэнсис Фукуяма (Фото:НВ)
В Украине создан Консультативный совет при Нацсовете по восстановлению Украины от последствий войны .
Об этом в собственном Telegram-канале сообщил Даниил Гетманцев, глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.
По его словам, в Консультативный совет вошли всемирно известные эксперты по экономике:
— Юрий Городниченко, профессор экономики Калифорнийского университета Беркли
— Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, ассоциированный профессор Питтсбургского университета
— Фрэнсис Фукуяма, профессор Стэнфордского университета, директор программы магистратуры по международной политике (MIP)
— Майкл Макфол, профессор политических наук Центра по вопросам демократии, развития и верховенства закона при Стэнфордском университете
— Маттео Патроне, директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа
— Аруп Банерджи, региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы
— Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ
— Иван Миклош, бывший заместитель премьер-министра, министр финансов, министр экономики в правительствах Словакии
— Юрий Витренко, председатель правления НАК Нафтогаз Украины.
«Вторая новость — работу Нацсовета будет сопровождать компания из топ-3 мировых компаний по стратегическому консалтингу», — добавил Гетманцев.
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