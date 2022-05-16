Макфол, Милованов и Фукуяма. Кто будет консультировать Украину о преодолении последствий войны — список 16 мая, 15:35 Цей матеріал також доступний українською Фрэнсис Фукуяма (Фото:НВ)

В Украине создан Консультативный совет при Нацсовете по восстановлению Украины от последствий войны .

Об этом в собственном Telegram-канале сообщил Даниил Гетманцев, глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.

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По его словам, в Консультативный совет вошли всемирно известные эксперты по экономике:

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— Юрий Городниченко, профессор экономики Калифорнийского университета Беркли

— Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, ассоциированный профессор Питтсбургского университета

— Фрэнсис Фукуяма, профессор Стэнфордского университета, директор программы магистратуры по международной политике (MIP)

— Майкл Макфол, профессор политических наук Центра по вопросам демократии, развития и верховенства закона при Стэнфордском университете

— Маттео Патроне, директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа

— Аруп Банерджи, региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы

— Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ

— Иван Миклош, бывший заместитель премьер-министра, министр финансов, министр экономики в правительствах Словакии

— Юрий Витренко, председатель правления НАК Нафтогаз Украины.

«Вторая новость — работу Нацсовета будет сопровождать компания из топ-3 мировых компаний по стратегическому консалтингу», — добавил Гетманцев.

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