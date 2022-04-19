ЕС может взять на себя большую часть расходов по восстановлению Украины — Bloomberg 19 апреля, 11:53 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный мост в Иванкове (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Европейский союз планирует создать трастовый фонд солидарности для финансирования восстановления Украины. Государствам-членам ЕС сообщили, что они должны оплатить основную часть расходов.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, Европейская комиссия сообщила дипломатам, что работает над инструментом в рамках ЕС, ориентированным на долгосрочные потребности страны, а не над многосторонним инструментом, поскольку блок планирует оплатить большую часть расходов.

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Фонд будет создан по образцу фонда восстановления после COVID-19 для государств-членов. Деньги будут выделяться на инвестиции и реформы по согласованию с правительством Украины. Пока неясно, сколько денег будет предоставлено за счет грантов или кредитов, рассказали собеседники агентства.

Поскольку война все еще продолжается, в Еврокомиссии не хотят озвучивать возможную сумму, но послам ЕС сообщили, что речь идет о сотнях миллиардов евро в течение десятилетий.

Ожидается, что темы послевоенного восстановления и возможных военных репараций будут обсуждаться в течение следующих недель. Высокопоставленные чиновники в Брюсселе и Вашингтоне планируют обсудить способы финансовой поддержки Киева и то, как гарантировать, чтобы огромная сумма денег не была использована не по назначению, сказали собеседники Bloomberg.

Агентство отмечает, что даже после окончания войны будут серьезные препятствия для реализации плана по восстановлению страны из-за повсеместной коррупции в Украине и отсутствия надежных механизмов надзора.

Нидерланды предлагают, чтобы помощь Украине использовалась в том числе для создания управляющих структур в стране, которые приблизят ее к ЕС и облегчат возможное вступление в блок, рассказали собеседники Bloomberg.

В качестве первого шага Еврокомиссия вместе со Всемирным банком проведет тщательную оценку финансовых потребностей Украины.

Большая часть первоначальной помощи пойдет на восстановление инфраструктуры и поддержку предоставления государственных услуг. Еврокомиссия также рассматривает вопрос о расширении гарантий для помощи компаниям, в частности аграрным.

В Национальном банке Украины прогнозируют, что реальный ВВП страны может сократиться не менее чем на треть 2022 года, а инфляция превысит 20%, но будет оставаться контролируемой.

Всемирный банк прогнозирует, что по итогам 2022 года из-за вторжения России украинская экономика упадет на 45,1%. В стране не работает половина бизнесов, а закрытие РФ портов Черного моря остановило половину украинского экспорта.

В конце марта премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что потери Украины от развязанной Россией полномасштабной войны уже превышают $1 трлн.

Команда KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) и волонтеры из партнерских организаций подсчитали, что по состоянию на 11 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры Украины от российского вторжения достигла $80,4 млрд, или 2,4 трлн грн. Общие потери экономики, понесенные в ходе войны, составляют $564−600 млрд.

Министерство экономики Украины ожидает падения ВВП в первом квартале 2022 года на 16%.

Министр финансов Сергей Марченко отмечал, что около 30−50% экономики не работает из-за войны.

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