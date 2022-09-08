Когда возобновятся поставки газа в подконтрольную правительству часть Донецкой и Луганской областей — Оператор ГТСУ 8 сентября, 15:25 Магистральный газопровод в Харьковской области, поврежденный во время боевых действий весной 2022 года (Фото:Оператор ГТСУ via facebook)

Возобновление поставок газа на контролируемые правительством Украины территории Донецкой и Луганской областей зависит от успехов Вооруженных сил Украины. Только после этого можно восстановить магистральные газопроводы.

Возобновление поставок природного газа в те части Донецкой и Луганской областей, которые контролируются правительством Украины, зависит от успехов Вооруженных сил Украины на Харьковщине. «Оккупанты перебили нашу трубу в Харьковской области, недалеко от Изюма. И тем самым оставили десятки тысяч людей без газа и отопления накануне зимы, на грани гуманитарной катастрофы. Верю в ВСУ и, как все украинцы, горжусь успехами наших ребят на Харьковщине. После освобождения этой территории мы отремонтируем и возобновим поставки газа в районе Краматорска и других городов Донеччины», - рассказал во время встречи с журналистами Сергей Макогон, генеральный директор Оператора ГТС Украины.

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Он говорит, что нужно время и много работы для того, чтобы линия фронта стабилизировалась. «А нам нужно несколько дней, чтобы отремонтировать повреждение. Потому что на магистральных газопроводах это сделать гораздо сложнее, чем в сетях облгазов», – объясняет Макогон. Он говорит, что для проведения ремонтных работ обычно формируется автопоезд в составе автокрана, экскаватора, 2-3 грузовиков-трубовозов.

Напомним, что из-за гуманитарных сложностей, в том числе отсутствия поставок газа, Кабмин объявил обязательную эвакуацию из Донецкой области. Также может быть объявлена обязательная эвакуация из части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Об этом в конце августа заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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