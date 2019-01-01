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Военным пенсионерам с 1 января. Как будут повышать пенсии в 2019 году

Сегодня, 08:05
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С 1 января выплаты повысят 2 млн пенсионеров

Фото RFE/RL

Новый год принесет пенсионерам несколько этапов повышения пенсий.

Так, с 1 января на 25% увеличиваются выплаты для военных пенсионеров. Кроме того, с самого начала нового 2019 года минимальная пенсия повышена для тех пенсионеров, которым уже исполнилось 65 лет и чей стаж работы превышает 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин). Их пенсия вырастет на 172 грн (до 1669 гривен).

По данным директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елены Охрименко, речь идет о повышении пенсий с 1 января для 2 млн человек. "Стаж большой, была невысокая заработная плата и они сегодня получают невысокую пенсию", - пояснила ранее Охрименко.

Законодательством предусмотрено, что размер пенсии для таких лиц не может быть ниже, чем 40% минимальной заработной платы, которая с 1 января также выросла - с 3723 грн до 4173 грн.

Рост минимальной пенсии для остальных категорий пенсионеров в 2019-м запланирован в два этапа: с 1 июля – до 1564 грн и с 1 декабря – до 1638 грн.

Важным новшеством наступившего года для пенсионеров станет также новая схема перерасчета начислений, которая должна заработать с 1 марта.

Отныне каждый год пенсию будут "осовременивать" по новой формуле: ее повысят на сумму, в которой учтены 50% роста от уровня инфляции и 50% роста средних зарплат в Украине за минувший год.

Кроме того, в 2019 году в Украине продолжится внедрение пенсионной реформы, которая существенно влияет на возраст выхода на пенсию. Начиная с 1 января в 60 лет право на пенсию по возрасту будут иметь лишь те, кто имеет полных 26 лет трудового стажа. Те, чей стаж не дотягивает до этого показателя, однако превышает 16 лет, смогут выходить на пенсию в 63 года.

При этом изменения не коснутся тех, кому по состоянию на 1 января 2019 года осталось 10 лет до пенсии. Со следующего года для назначения пенсии будут использовать средний уровень зарплаты за последние три года.

Минимальный стаж, необходимый для пенсии, будет увеличиваться на 1 год в течение 10 лет, пока не составит 35 лет в 2028 году. Индексация пенсии в последующие два года будет осуществляться по решению парламента, а с 2021 будет происходить автоматически.

С 2019 года в Украине также должны начать внедрение накопительной системы пенсий, однако для этого приняты еще не все законодательные акты.

Теги:   Пенсионная реформа Пенсионный возраст Пенсионерка Бюджет Пенсии и социальные выплаты Пенсионеры Пенсии Пенсия Военные

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