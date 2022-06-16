Русский корабль — продолжение! Сколько Укрпочта заработает на марке с танком и трактором — идея на 300 миллионов

16 июня, 09:09
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Военные почтовые марки приносят Укрпочте неплохие доходы (Фото:коллаж НВ)

Военные почтовые марки приносят Укрпочте неплохие доходы (Фото:коллаж НВ)

Автор: Александра Некращук

Украинцы проголосовали за четвертый вариант марки «военной» серии. На ней изображен трактор, который тянет за собой на тросе российский танк. В Укрпочте рассчитывают продать 5 млн экземпляров — и это не конец истории.

Укрпочта нашла золотую жилу. Марки, которые выпускает компания, идут нарасхват. На подходе — новинка. В середине июня свыше 800 тыс. человек выбрали изображение для четвертой марки «военной» серии, около 5 млн экземпляров которой поступит в продажу в середине июля. Будет ли она пользоваться такой же популярностью, как и предыдущие и сколько денег принесет?

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Ажиотажный спрос

Первая километровая очередь перед зданием киевского Главпочтамта выстроилась в середине апреля — все мечтали купить марку с изображением уже заутонувшего крейсера Москва и знаменитой фразой про русский военный корабль. Тираж в 1 млн экземпляров размели за несколько дней. Продажа этой серии принесла Укрпочте около $1 млн, признается генеральный директор компании Игорь Смелянский.

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Теги:   Укрпочта Почтовые марки Игорь Смелянский

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