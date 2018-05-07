Во Всемирном банке рассказали, на сколько вырастет стоимость земли после отмены моратория

По ее словам, техническая работа по снятию моратория в Украине фактически завершена

Цены на сельскохозяйственную землю в Украине вырастут втрое после того, как снимут мораторий на ее продажу.

Об этом рассказала глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен в интервью Bloomberg, передает ЭП.

Так, во Всемирном банке считают, что цены на продажу земли вырастут до $3-3,5 тыс. за га в сравнении с сегодняшней ценой в $1-1,5 тыс.

"Бизнес готов платить больше определенность и избежать инвестиционных рисков. Техническая работа по снятию моратория в Украине фактически завершена", - отметила Кахконен. Она подчеркнула, что это приведет к увеличению финансовой помощи Украине.

Согласно Bloomberg, украинские землевладельцы получают самую низкую цену за аренду земли в Европе при том, что качество украинских почв - одно из самых высоких в мире.

Напомним, что запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, так называемый мораторий, был введен еще в 2001 году. С 2002 года он начал действовать как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли, после чего парламент неоднократно его продолжал

В декабре 2017 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.