Во Всемирном банке напомнили Украине о долговых обязательствах

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Экономическая программа правительства Украины должна отвечать ожиданиям кредиторов

Экономическая программа правительства Украины должна отвечать ожиданиям кредиторов

Украина должна выплачивать долговые обязательства, иначе потеряет возможность привлечения новых кредитов на внешних рынках.

Об этом заявил вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер в интервью ZN.UA.

Он выразил уверенность в том, что Украина сможет выплатить свои долги и в этом, и в следующие годы.

"Уже есть план финансирования, который поможет вам это сделать. Вы не останетесь один на один с "долговой" проблемой", — отметил Муллер.

Он рассказал также о важных составляющих плана выплат.

"Но крайне важны две составляющие этого плана. Во-первых, речь идет об оптимизации управления государственным долгом, которая позволит избежать в будущем сложившейся сейчас ситуации, когда большинство выплат пришлись на довольно короткий период. Долговые выплаты надо планировать заранее. Во-вторых, Украине важно сохранить доступ к финансированию не только Всемирного банка и МВФ, но и на внешних рынках заимствований. А привлекать средства, чтобы финансировать текущие долги, придется. Для того чтобы была возможность получить новые кредиты, международные источники финансирования должны быть уверены в том, что украинская экономика будет развиваться", - сказал он.

Экономическая программа правительства Украины должна отвечать ожиданиям кредиторов.

"Долги нужно отдавать. Это хороший сигнал для кредиторов и возможность получить новое финансирование. Но, привлекая новые кредиты, надо быть очень осторожными. И, конечно, необходимо взвешенно подходить к суммам заимствований. Не нужно накапливать долги, потому что в будущем часть доходов государства уйдет на их выплаты, поэтому занимать надо, осознавая, что рост государственного долга - это не меньший риск, чем отказ от обслуживания долгов", - отметил он.

Как известно, Украина ежегодно тратит 130 миллиардов на обслуживание долга. В 2019 и 2020 годах планируются пиковые выплаты госдолга.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк сохранил свой прогноз по Украине на 2018 год.

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