Во Львове построят новый мусороперерабатывающий завод

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Львов построит завод для борьбы с мусором
Фото: pixabay / Nathanza

Львов построит завод для борьбы с мусором

Во Львове объявили конкурс на строительство завода по переработке твердых бытовых отходов. Инициатором выступило предприятие Зелене мисто.

Объявление о конкурсе обнародовано на сайте Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который финансирует проект.

Построить завод мощностью 240 тыс. тонн отходов год должны за 24 месяца.

Заявки принимаются до 9 июля, в августе завершится преквалификация участников, а в октябре 2018 года определят победителя.

Среди требований для потенциальных участников: средний годовой оборот не менее €38 млн за последние три года, а также наличие минимум двух успешно реализованных проектов, которые соответствуют тендеру. Эти контракты должны быть реализованы на сумму не менее €11 млн каждый сроком не более 7 лет.

Кроме того, необходим не менее чем 2-летний опыт успешной эксплуатации аналогичного комплекса, построенного аппликантом.

Напомним, что 1 июня Львовский горсовет подписал кредитное соглашение с ЕБРР на сумму €35 млн для строительства завода по переработке твердых бытовых отходов. Из этой суммы €25 млн – кредит, а €10 млн - грантовые средства.

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