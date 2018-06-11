Во Львове построят новый мусороперерабатывающий завод

Во Львове объявили конкурс на строительство завода по переработке твердых бытовых отходов. Инициатором выступило предприятие Зелене мисто.

Объявление о конкурсе обнародовано на сайте Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который финансирует проект.

Построить завод мощностью 240 тыс. тонн отходов год должны за 24 месяца.

Заявки принимаются до 9 июля, в августе завершится преквалификация участников, а в октябре 2018 года определят победителя.

Среди требований для потенциальных участников: средний годовой оборот не менее €38 млн за последние три года, а также наличие минимум двух успешно реализованных проектов, которые соответствуют тендеру. Эти контракты должны быть реализованы на сумму не менее €11 млн каждый сроком не более 7 лет.

Кроме того, необходим не менее чем 2-летний опыт успешной эксплуатации аналогичного комплекса, построенного аппликантом.

Напомним, что 1 июня Львовский горсовет подписал кредитное соглашение с ЕБРР на сумму €35 млн для строительства завода по переработке твердых бытовых отходов. Из этой суммы €25 млн – кредит, а €10 млн - грантовые средства.