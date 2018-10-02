Вместо депозитов. Половина клиентов Приватбанка решили перевести свои вклады в облигации правительства

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В Приватбанке рассказали, кто скупает государственные долги
Фото: pixabay/pasja1000

В Приватбанке рассказали, кто скупает государственные долги

Больше половины клиентов Приватбанка хотят конвертировать свои валютные депозиты в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Об этом рассказала заместитель главы Приватбанка Галина Пахачук в интервью профильному порталу finclub.

По ее словам, Приватбанк начал продавать ОВГЗ своим клиентам в марте 2018-го после того, как 68% клиентов с валютными депозитами заинтересовались покупкой валютных ОВГЗ.

"Мы уже продали физлицам госбумаги на 530 млн грн, а юрлицам – на 236 млн грн. Физические лица предпочитают больше валютные ОВГЗ, чем гривневые, но вкладываются они на более длительный срок, чем юрлица", – отметила Пахачук.

Она утверждает, что среди клиентов Приватбанка, купивших ОВГЗ, нет политических деятелей, а самую крупную покупку совершил "обычный клиент" – переместил $1,6 млн с депозита в ОВГЗ.

По ее словам, они поставили высокий входной барьер в $40 тыс., поскольку сейчас "надо пройти 77 процессов, чтобы клиент получил госбумаги", а в банке всего три специалиста занимаются ОВГЗ.

Клиенты чаще всего интересуются длинными валютными ОВГЗ, по которым Минфин платит 5,95%, что вдвое выше, чем текущая ставка по годовому долларовому вкладу в Приватбанке.

"95% гривни инвестируется в ОВГЗ на короткий срок, а в валюте, наоборот, 75% вложено в облигации на срок свыше года – физлица пошли в трехлетние валютные бумаги", – рассказала она.

Напомним, что в сентябре в Приватбанке заявляли о планах к концу года запустить в Украине новый онлайн-сервис продажи частным лицам облигаций внутреннего госзайма.

Позже стало известно, что еще несколько украинских банков разрабатывают мобильные приложения для запуска покупки ОВГЗ физлицами.

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