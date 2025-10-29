Не хватает рабочих рук. Российские власти хотят резко увеличить количество трудовых мигрантов из дальнего зарубежья

Российские власти предложили завезти в РФ на 20% больше трудовых мигрантов из Индии, Китая, стран Африки (Фото: Michael Parulava/Unsplash)

Российское правительство намерено в 2026 году привлечь больше трудовых мигрантов из Индии, Китая, Малайзии, Бангладеш и стран Африки. Квоту для них планируется установить на уровне 279 тыс. человек, что на 20% больше, чем в этом году.

Об этом пишет The Moscow Times.

В Минтруда РФ объяснили, что 92% от общей квоты в 2026 году придется на квалифицированных рабочих для промышленных предприятий и масштабных инфраструктурных проектов.

При этом оставшаяся часть — это неквалифицированные рабочие, занятые в тяжелых условиях труда, а также другие работники, например ветеринарные санитары или рабочие по уходу за животными. Размер квоты в Минтруда РФ установили в соответствии с заявками российских компаний.

«При этом за первые шесть месяцев этого года работодатели смогли выбрать лишь четверть установленной квоты. Такой результат стал продолжением падающего в последние годы интереса к России в странах дальнего зарубежья», — говорится в публикации. — «В целом, по данным ФСБ, в первом полугодии 2025 года в страну на заработки приехало 5,48 млн мигрантов, но большинство из них — это граждане бывших советских республик Центральной Азии».

Ранее президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин сообщил, что российские компании готовятся завозить в страну трудовых мигрантов из Непала, Вьетнама и Бангладеш.

Он отмечал, что за счет привлечения трудовых ресурсов из дальнего зарубежья российский бизнес, который работает прежде всего в строительстве, ритейле и сфере услуг, рассчитывает решить вопрос кадрового дефицита.

До этого российские компании начали массово нанимать трудовых мигрантов из Индии, их поток в РФ вырос почти на 25% за последний год.

Это произошло из-за увеличения квоты для индийцев до 71,8 тыс. человек, пишет The Moscow Times.

В строительстве и сфере услуг они получают зарплату в среднем на 60% выше, чем у себя дома.

«Дефицит рабочих рук в России возник из-за войны в Украине: 300 тыс. человек были мобилизованы и отправлены на фронт, еще около 500 тыс. заключили контракты с Минобороны, чтобы пойти воевать, а от 600 тыс. до 1 млн. выехали из страны», — говорится в публикации.

Как сообщалось, глава крупнейшего банка РФ Сбербанка и давний союзник диктатора Владимира Путина Герман Греф считает, что России нужно привлечь миллионы квалифицированных мигрантов, чтобы поддержать экономику и выйти на темпы роста не ниже 3%.

Ранее российские регионы начали привлекать на работу трудовых мигрантов из Мьянмы, которая считается одной из беднейших стран мира.