Кадровый коллапс уже близко. Бизнес требует от Рады и Кабмина довести до ума законодательство о бронировании работников 24 октября, 19:32 Количество мобилизованных работников на ряде предприятий достигает 17% (Фото:facebook.com / GeneralStaff.ua)

Бизнес требует от властей отвязать процедуру бронирования персонала от мобилизационных задач и продлить действующее бронирование еще на два месяца.

Бизнес-сообщество обеспокоено, что Верховная Рада и Кабинет министров не успеют принять и подготовить все необходимые нормативные акты до истечения срока бронирования. Об этом говорится в обращении Европейской Бизнес Ассоциации.

Видео дня

Как отметили в ЕБА, еще 20 сентября Рада приняла за основу с сокращением срока подготовки правительственный проект закона № 7687, которым предлагается внести две ключевые позиции, необходимые для организации прозрачной и понятной процедуры бронирования военнообязанных.

— разрешить проводить бронирование без выполнения мобилизационных задач для предприятий, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения;

— предоставить полномочия правительству разработать новый порядок бронирования, включающий критерии отнесения предприятий к критическим.

Эти две взаимосвязанные нормы чрезвычайно важны для нормального функционирования экономики в период военного положения, ведь едва ли не главными условиями работы бизнеса является предсказуемость и возможность планирования деятельности. В то же время потенциальная потеря ключевого персонала является одним из самых больших вызовов — как для бизнеса, так и для экономики, подчеркнули в бизнес-сообществе.

«В последнее время мы довольно часто слышим информацию от бизнеса о крайне большом проценте мобилизации — в 10%, 17%, а иногда и больше работников. И порой это крайне важные для продолжения деятельности специалисты, например, руководители производств и т. д. Очевидно, что в таких условиях крайне тяжело работать бизнесу, вдобавок к другим рискам. Безусловно, мы понимаем, что мобилизация — это часть работы, которая должна выполняться в воюющей стране, но ко всем вопросам следует подходить сознательно, взвешенно и стратегически, понимая все риски. Ведь как в государстве есть критические люди, без которых работа по определенным направлениям почти невозможна, так и в бизнесе», — рассказала Анна Деревянко, исполнительный директор Ассоциации.

Дело в том, что в рамках действующей системы бронирований обязательным условием является выполнение мобилизационных задач. В то же время, как отмечают представители бизнеса, получить такие задачи практически невозможно, поскольку на уровне местных властей их или вообще не наработали или наработали в очень небольшом количестве. Поэтому дальнейшая стабильная работа экономики оказалась в заложниках невыполнимых норм закона.

На сегодня осталось примерно четыре недели до завершения действующих бронирований и дальнейшие задержки в принятии законопроекта могут нанести существенный ущерб экономике, ставят под угрозу надлежащее обеспечение и проведение осенней посевной кампании.

«Стоит отметить, что принятие законопроекта № 7687 — это лишь первый шаг к решению проблемы, поскольку только после этого у Кабмина появится возможность разработать и принять необходимые подзаконные акты, которые при действующей процедуре займут еще минимум месяц», — напомнили в бизнес-сообщества.

Поэтому Ассоциация призывает народных депутатов Украины не откладывать этот вопрос и сделать этот первый, но столь важный шаг для решения проблемы с бронированием критического персонала. Бизнес призывает принять законопроект № 7687. И в то же время уже сейчас продлить еще на два месяца действующие бронирования без необходимости повторного согласования с Минобороны.

Как сообщалось, ранее бизнес-сообщество также обращало внимание на нерешенную проблему с механизмом єВідрядження, введение которого анонсировали еще в начале сентября.