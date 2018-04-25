Владельцы недвижимости за три месяца пополнили госказну почти на 700 млн грн

Владельцы недвижимости перечислили за три месяца (январь-март) в местные бюджеты 670,9 млн грн налога на недвижимое имущество, которое отличается от земельного участка.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службе.

Отметим, что наибольшая часть уплаченного налога поступила от юридических лиц. Так, за три месяца этого года они уплатили 612,7 млн грн налога на недвижимость, что составляет 91% от общей суммы.

Из этих средств владельцы объектов нежилой недвижимости перечислили почти 584,9 млн грн, жилой - 27,8 млн грн.

Физические лица-владельцы недвижимости оплатили 58,2 млн грн, из которых 33 млн грн - за объекты жилой недвижимости, почти 25,2 млн грн - за объекты нежилой недвижимости.

Кроме того, в ГФС напомнили, что в этом году налог на недвижимость плательщики платят за 2017 год по ставкам и с использованием льгот, которые были законодательно определены в этот период.

Налог начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей. Ставки налога устанавливались решениями местных советов.

Напомним, что в 2017 году в местные бюджеты от юридических и физических лиц поступило более 2,4 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.