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Вице-премьер Зубко объяснил, кто может контролировать перепланировку квартир

Сегодня, 19:39
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Для перепланировки квартиры теперь не требуется спецразрешение, но есть ограничения

Фото: Pixabay

Контролировать вмешательство в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования многоквартирного дома после постановления Кабмина, разрешающего заниматься перепланировкой квартиры без спецразрешения, могут управляющие компании, управители многоквартирных домов или ЖЭК.

Об этом в эфире Радио НВ сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"[Квартира] - это частная территория, но это многоквартирный дом, и технический паспорт этого многоквартирного дома находится либо в ЖЭКе, либо у управителя", - объяснил он.

Также Зубко сообщил, что к инженерным системам общего пользования, вмешательство в которые при перепланировке квартиры запрещено, относятся: системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения.

Напомним, Кабинет министров Украины 18 декабря принял постановление, позволяющее делать перепланировку или переоснащение квартиры в многоквартирном доме и торговых залах ТРЦ, офисных помещениях бизнес-центров и других объектах без получения разрешения Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Перепланировка в квартире разрешена, если нет вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования. В нежилых помещениях такие работы можно проводить без получения разрешения, если они не предусматривают вмешательства в ограждающие и несущие конструкции и инженерные системы общего пользования.

Теги:   Радио НВ Геннадий Зубко

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