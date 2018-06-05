Вьетнам возобновил импорт украинской пшеницы после трехлетнего перерыва

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Вьетнам не импортировал пшеницу с 2015 года
Фото: pixabay/Candiix

Вьетнам не импортировал пшеницу с 2015 года

Министерство сельского хозяйства и развития села Социалистической Республики Вьетнам возобновило импорт пшеницы из Украины.

Об этом говорится в документе от 5 июня 2018 года, передает Украинская зерновая ассоциация.

Так, постановлением принято решение возобновить импорт украинской пшеницы и осуществлять строгий фитосанитарный контроль при импорте зерна из Украины.

Напомним, в 2015 году Вьетнам временно запретил импорт пшеницы из Украины в связи с выявлением в зерне амбарного долгоносика, зараженное зерно ввозили по поддельным фитосанитарным сертификатам.

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