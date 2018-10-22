Верховный суд создал прецедент по автомобилям на еврономерах

Верховный суд Украины пришел к заключению, что пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, которые ввозятся с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением, предусмотренным ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса.

Об этом сообщила пресс-службы суда.

Отмечается, что к такому выводу суд пришел, рассмотрев в кассационном порядке иск физического лица к таможне об отмене постановления, которым его признали виновным в совершении нарушения таможенных правил. Он должен был заплатить штраф в 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 тыс. грн).

Суть спора заключается в том, что истец, являясь собственником автомобиля с регистрационным номером Эстонии и не снятого там с регистрации, в феврале 2016 года ввез этот автомобиль на таможенную территорию Украины на основании таможенной декларации с целью транзита.

На судебных заседаниях истец признал, что ввез транспортное средство для длительного использования на территории Украины, а режим "транзит" заявил во избежание необходимости таможенного оформления автомобиля и уплаты соответствующих платежей.

Апелляционный суд, отменив постановление суда первой инстанции, отказал в удовлетворении исковых требований.

Истец не согласился с таким решением и обжаловал его в кассационном порядке, сославшись на Решение Конституционного Суда Украины, в котором указано, что пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, которые ввозятся с целью транзита, не является административным правонарушением.

Верховный суд признал, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению. Суд отметил, что в ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса четко определены действия, бездействие и условия, которые квалифицируются как правонарушения в отношении товаров, таможенное оформление которых не завершено или находящихся на временном хранении под таможенным контролем или помещены в режим таможенного склада. Такой таможенный режим, как временный ввоз, не указан в указанных положениях Кодекса.

При таких обстоятельствах коллегия судей Кассационного административного суда считает обоснованным заключение суда первой инстанции об отмене обжалуемого постановления, поскольку в действиях истца отсутствует состав нарушения таможенных правил.

Напомним, что в июле, Верховная Рада приняла в первом чтении законы об автомобилях на еврономерах. Однако, в сентябре профильный парламентский комитет по вопросам налоговой политики заблокировал данные законопроекты.