Верховный суд подтвердил отмену снижения норм потребления газа Кабмином в 2016-2017 годах Сегодня, 19:32 33 Цей матеріал також доступний українською Верховный суд вернул нормы потребления газа для тех, у кого нет счетчиков, до уровня до 2016 года Фото: PublicDomainPictures / pixabay.com

Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу Кабинета министров на решения Киевского апелляционного административного суда от 9 августа и Окружного административного суда Киева от 30 мая о признании недействительным постановления правительства 23 марта 2016 года № 203. Этим постановлением были снижены нормы потребления природного газа для населения, не имеющего счетчиков.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на постановление Верховного суда от 27 ноября 2018 года.

По мнению Верховного суда, постановление №203 является регуляторным актом и было подготовлено и принято Кабмином с нарушениями регламентных норм, необходимых для подготовки и принятия регуляторных актов.

В частности, проект постановления не был необходимым образом согласован с Государственной регуляторной службой.

Постановление Верховного суда вступает в силу со дня принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит, отмечается в сообщении.

Признается недействительным также следующее снижение норм в августе 2017 года, поскольку оно было принято путем внесения изменений в постановление №203.

Кроме того,Верховный суд подтвердил признание недействительным постановления №204 от 2016 года, которым отменяется постановление Кабмина №619 от 8 июня 1996 года об установлении норм потребления газа.

Таким образом, восстановлены действовавшие до 2016 года нормы потребления газа.

Согласно постановлению №619 от 1996 года, нормативы составляют – 9,6 кубометра на человека при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения, 18,3 кубометра на человека для потребителей, у которых отсутствует централизованное горячее водоснабжение и газовый водонагреватель, и 23,6 кубометра для тех, кто использует газовую плиту и водонагреватель.

Напомним, 23 марта 2016 года Кабмин установил месячные нормы потребления газа для тех, у кого нет счетчиков. При наличии горячего водоснабжения норма составляла 4,4 куб. м на человека. Для тех, у кого нет горячего водоснабжения и газового водонагревателя норма устанавливалась в размере 7,1 куб. м на человека. При наличии газовой плиты и водонагревателя – 14 куб. м на человека.

Это решение было связано с тем, что областные газоснабжающие компании в судебном порядке отменили распоряжение правительства, согласно которому норма была 3 куб. м. на человека.