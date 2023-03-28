Дело «портовых сборов». Омелян заявил, что Верховный суд окончательно его оправдал, теперь экс-министр ждет извинений от НАБУ 28 марта, 16:43 Владимир Омелян до 2019 года возглавлял Министерство инфраструктуры Украины (Фото:Владимира Федотова / NV)

Верховный суд 28 марта подтвердил оправдательный приговор бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну по делу о снижении портовых сборов.

Об этом в Facebook сообщил сам экс-министр. «Сегодня Верховный Суд поставил окончательную точку в спекуляциях НАБУ», — написал он.

«О моем деле: решение окончательное, пересмотру не подлежит, я полностью оправдан обеими инстанциями ВАКС и Верховным Судом», — добавил Омелян.

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Экс-министр выразил надежду, что у НАБУ «хватит мужества публично извиниться, а внутренняя проверка и, вскоре, внешний независимый аудит выяснят, во исполнение чьих преступных указаний детектив занимался фабрикацией дела против меня, а сотрудники пресс-службы очерняли мое имя».

Как сообщалось, в ноябре 2020 года прокуроры САП по материалам досудебного расследования НАБУ направили в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении Владимира Омеляна.

По версии следствия, в декабре 2017 года Омелян в должности министра издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%, что привело к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн.

В октябре 2021 года ВАКС оправдал Владимира Омеляна, однако прокуроры САП обжаловали это решение.