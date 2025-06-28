Амортизация или схема? Как Энергоатом накопил миллиарды и при чем тут болгарские реакторы — разбор NV Бизнес
Следственная комиссия Верховной Рады обвиняет Энергоатом в сокрытии миллиардных сверхприбылей, НАЭК — отрицает (Фото: Пресс-служба АО НАЭК Энергоатом)
Минэнерго не теряет надежды потратить $600 млн на болгарские реакторы производства РФ. Энергоатом увеличил прибыли из-за роста цен на электроэнергию. Речь идет о миллиардах, но точная сумма, происхождение и прозрачность этих денег непонятны.
Верховная Рада расследует, как государственная компания НАЭК Энергоатом накапливала миллиардные средства на фоне повышения тарифов на электроэнергию. Куда делись эти средства, почему Наблюдательный совет компании остается в стороне и как это связано с неудачной сделкой по болгарским реакторам?
NV Бизнес разбирается в деталях.
Тарифная площадка Батькивщины