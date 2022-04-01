Удар по коллаборантам. Рада разрешила национализировать имущество любых лиц, публично отрицающих российскую агрессию и оккупацию 1 апреля, 21:47 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская бронетехника под Черниговом (Фото:Оперативное командование Север / Facebook)

Верховная Рада 1 апреля приняла в целом законопроект, предусматривающий национализацию имущества, принадлежащего гражданам РФ и украинским гражданам, которые публично отрицают войну.

За законопроект № 7169 проголосовали 305 народных депутатов.

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Законопроект расширяет круг резидентов РФ, к активам которых будет применяться национализация имущества и средств.

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К их числу отнесены граждане РФ, а также лица, которые не являются гражданами РФ, «но имеют наиболее тесную связь с РФ, в частности, имеют место проживания или занимаются основной деятельностью».

К резидентам страны-агрессора депутаты также предлагают причислять по решению СНБО или суда физических или юридических лица независимо от гражданства, места проживания, местонахождения, основной деятельности, которые публично отрицают или поддерживают российскую военную агрессию против Украины, установление временной оккупации в Украине и которые не остановили свою экономическую деятельность на территории РФ в период военного положения в Украине.



Как сообщалось, 10 марта президент Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии имущества РФ и ее резидентов. Он был принят Верховной Радой 4 марта.

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