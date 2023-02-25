Троянский конь Путина. Какие экономические рычаги используют Кремль для влияния на режим Виктора Орбана
Виктор Орбан и Владимир Путин на встрече в 2018 году. Венгерская оппозиция считает, что Путин контролирует Орбана (Фото:Кремль)
Руководство Венгрии — единственное из стран ЕС откровенно продвигает российскую пропагандистскую дичь в отношении Украины и тормозит санкции. NV Бизнес исследовал экономическое присутствие россиян в Венгрии и его влияние на режим Виктора Орбана
Венгрия и ее премьер-министр Виктор Орбан являются самыми большими лоббистами российских интересов в ЕС. Они постоянно блокируют европейские инициативы по поддержке Украины и периодически делают заявления в пользу российского диктатора Владимира Путина. Скорее всего, в этой риторике большую роль играет имперское и нацистское прошлое самой Венгрии, разрушенное в первой половине ХХ века. Но это также может быть влиянием больших российских денег.
NV Бізнес разобрался как именно путинская Россия связана с экономикой Венгрии.