Плохая новость для Лиз Трасс. Standard & Poor’s разочаровалось в Великобритании 3 октября, 17:45 Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс (Фото:Toby Melville / Pool / Reuters)

Агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Великобритании в иностранной и национальной валютах на уровне AA/A-1+, но изменило прогноз долгосрочных рейтингов на «негативный» со «стабильного».

Британская экономика в ближайшие кварталы будет находиться в технической рецессии, прогнозируют аналитики агентства, сообщает Интерфакс-Украина.

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Как сообщалось, правительство Великобритании 23 сентября обнародовало план снижения налогов в дополнение к ранее объявленным мерам по оказанию широкомасштабной поддержки домохозяйствам в оплате счетов за электроэнергию. В результате, по оценкам аналитиков S&P GR, дефицит бюджета страны будет ежегодно увеличиваться в среднем на 2,6% ВВП до конца 2025 года.

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При этом чистый госдолг продолжит расти, в отличие от предыдущих ожиданий, которые предполагали его снижение в процентном отношении к ВВП начиная с 2023 года. В результате, по прогнозу экспертов агентства, в 2025 году он достигнет 97% ВВП.

«Мы считаем, что наш обновленный бюджетный прогноз подвержен дополнительным рискам, например, если экономический рост в Великобритании окажется слабее из-за дальнейшего ухудшения экономической обстановки или если стоимость заимствований для правительства вырастет больше, чем ожидалось, под влиянием рыночных сил и ужесточения денежно-кредитной политики», — указали аналитики S&P.

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По итогам 2023 года ожидается снижение ВВП Великобритании на 0,5%, а затем подъем на 1,4% в 2024 году. В апреле аналитики предполагали повышение этих показателей соответственно на 2,3% и 2,2%. Пересмотр обусловлен в основном существенно более высокой стоимостью энергоносителей и ослаблением темпов роста мировой экономики.

Эксперты агентства прогнозируют инфляцию в Британии на уровне 9,5% в 2022 году, 5,8% в 2023 году и ниже 2% в последующие два года.