Украина и Британия подписали соглашение об отмене пошлин и квот 5 мая, 05:05 Цей матеріал також доступний українською Флаг Великобритании в Верховной Раде (Фото:Офис президента)

Украина и Великобритания подписали соглашение об отмене ввозных пошлин и товарных квот в двухсторонней торговли, которая будет действовать минимум год.

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В Минэкономики отметили, что соглашение может быть продлено по взаимному соглашению обеих сторон.

Теперь без пошлин в Великобританию можно будет продавать муку, зерно, молочную продукцию, мясо птицы и полуфабрикаты, томатную пасту, мед, кукурузу, пшеницу, соки, грибы, сахар и т. д. Именно эти товары традиционно продает Украина в Британию.

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В Минэкономики отметили, что благодаря соглашению также вырастет поток валютной выручки в страну.

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В ближайшие недели Великобритания передаст Украине противокорабельные ракеты Brimstone и панцирные машины для эвакуации мирных граждан.

Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон во время выступления в Верховной Раде.

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