Вариант Кабмина повышения цен на газ, отказ в аресте имущества Укртелекома и другие главные деловые новости дня

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ТОП главных новостей бизнеса за 20 февраля от НВ Бизнес.

Правительство предложило МВФ свою схему повышения цен на газ

Кабинет министров предложил Международному валютному фонду (МВФ) повышать цену на газ для населения ежеквартально на 2-3% в течение полутора лет начиная с апреля 2018 года.

Отмечается, что такая методика поможет избежать резкое повышение тарифов.

Окружение Порошенко получило месторождение Укрнафты по заниженной стоимости

Малоизвестная частная фирма Аркона Газ-Энергия без конкурса получила специальное разрешение по заниженной цене на крупное месторождение в Полтавской области.

На рынке говорят о том, что за компанией стоят интересы окружения украинского президента Петра Порошенко. Цена вопроса составляет около $450 млн.

Суд отказал Фонду госимущества в аресте имущества Укртелекома

Высший хозяйственный суд отказал Фонду государственного имущества (ФГИ) в аресте имущества телекоммуникационной компании Укртелеком.

Вместе с тем, суд перенес рассмотрение кассации по делу о разрыве договора купли-продажи Укртелекома между компанией ЕС и ФГИ.

ЕС не будет модернизировать границу с Украиной

Европейский союз (ЕС) решил закрыть проект по модернизации и строительству пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) с Украиной, который начали еще в 2014 году, из-за сомнений в способности Киева проводить реформы.

Модернизацию планировали провести для сокращения сроков пересечения границ и совершенствование таможенных процедур.

Monobank завлекает клиентов депозитами

Так, первый в Украине mobile-only банк – Monobank – согласовал с Универсал банком два срочных депозита на 6 и 12 месяцев под 15% годовых.

Отмечается, что депозит можно разместить с любой украинской карты - минимум 1 тыс. грн. Комиссию за перевод средств на депозит будут возмещать, а проценты будут начисляться ежемесячно на карту mono.

Такими были главные деловые новости вторника.