В Узбекистане впервые создадут министерство энергетики

В настоящее время вопросами энергетики и угольной промышленности занимаются два акционерных общества

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил создать министерство энергетики страны.

Такое решение предусмотрено постановлением о мерах по ускоренному развитию и обеспечению финансовой устойчивости электроэнергетической отрасли, которое публикуют в среду местные СМИ, передает агентство Интерфакс-Украина.

Комиссия по реформированию электроэнергетической отрасли страны во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым до 15 декабря должна подготовить проект указа об образовании нового министерства. На него будет возложен весь комплекс вопросов организации и регулирования деятельности топливно-энергетического комплекса.

В настоящее время вопросами энергетики и угольной промышленности занимаются акционерные общества Узбекэнерго и Узбекгидроэнерго.

До 1 марта 2019 года от комиссии также, согласно постановлению, требуется разработать схему организации производства, транспортировки, распределения и сбыта электрической энергии в Узбекистане. Эта схема должна предусмотреть широкое привлечение частных инвестиций, включая иностранные прямые, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

При этом будет сохранен полный государственный контроль над транспортировкой электроэнергии с постепенным формированием ее оптового рынка на основе конкурсных закупок продукции непосредственно у генерирующих предприятий.

Мирзиеев также утвердил "дорожную карту" развития электроэнергетики страны в 2018-2020 годах. Документ включает семь инвестпроектов по модернизации действующих и вводу новых генерирующих мощностей общей мощностью около 2 ГВт, проектная стоимость которых составляет $2,6 млрд, и привлечение долгосрочных кредитов на $1,8 млрд от Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и других международных финансовых институтов.

Ранее Мирзиеев поставил задачу к 2030 году создать в стране дополнительные мощности для выработки 12,5 ГВт электроэнергии. Он также указал на необходимость устранить имеющиеся проблемы – доля сетей со сроком эксплуатации более 30 лет в Узбекистане составляет 62%, в обновлении нуждаются 57% линий на распределительных сетях и 39,6 тыс. трансформаторных пунктов.

В настоящее время в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт. В 2017 году в стране было выработано более 60 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 3% больше по сравнению с 2016 годом.