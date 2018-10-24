В Узбекистане впервые создадут министерство энергетики

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил создать министерство энергетики страны.
Такое решение предусмотрено постановлением о мерах по ускоренному развитию и обеспечению финансовой устойчивости электроэнергетической отрасли, которое публикуют в среду местные СМИ, передает агентство Интерфакс-Украина.
Комиссия по реформированию электроэнергетической отрасли страны во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым до 15 декабря должна подготовить проект указа об образовании нового министерства. На него будет возложен весь комплекс вопросов организации и регулирования деятельности топливно-энергетического комплекса.
В настоящее время вопросами энергетики и угольной промышленности занимаются акционерные общества Узбекэнерго и Узбекгидроэнерго.
До 1 марта 2019 года от комиссии также, согласно постановлению, требуется разработать схему организации производства, транспортировки, распределения и сбыта электрической энергии в Узбекистане. Эта схема должна предусмотреть широкое привлечение частных инвестиций, включая иностранные прямые, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.
При этом будет сохранен полный государственный контроль над транспортировкой электроэнергии с постепенным формированием ее оптового рынка на основе конкурсных закупок продукции непосредственно у генерирующих предприятий.
Мирзиеев также утвердил "дорожную карту" развития электроэнергетики страны в 2018-2020 годах. Документ включает семь инвестпроектов по модернизации действующих и вводу новых генерирующих мощностей общей мощностью около 2 ГВт, проектная стоимость которых составляет $2,6 млрд, и привлечение долгосрочных кредитов на $1,8 млрд от Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и других международных финансовых институтов.
Ранее Мирзиеев поставил задачу к 2030 году создать в стране дополнительные мощности для выработки 12,5 ГВт электроэнергии. Он также указал на необходимость устранить имеющиеся проблемы – доля сетей со сроком эксплуатации более 30 лет в Узбекистане составляет 62%, в обновлении нуждаются 57% линий на распределительных сетях и 39,6 тыс. трансформаторных пунктов.
В настоящее время в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт. В 2017 году в стране было выработано более 60 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 3% больше по сравнению с 2016 годом.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования