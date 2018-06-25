В Укравтодоре рассказали, сколько денег нужно на ремонт дорог

По словам Кавы, в госудерственном бюджете Украины таких денег нет

Для капитального ремонта всех дорог, которые соединяют населенные пункты по всей территории Украины, необходимо выделить 2 трлн грн.

Об этом сообщил советник главы Укравтодора Александр Кава в эфире телеканала 112 Украина.

"Касательно дорог, где делается ямочный ремонт - это вынужденная мера для того, чтобы обеспечить какой-то проезд на дорогах, которые требуют капитального ремонта. Для того, чтобы отремонтировать все дороги страны, дороги между населенными пунктами, нужно 2 трлн грн. Таких денег в государственном бюджете", - рассказал он.

Кава отметил, что стоимость одного километра дороги зависит от необходимого объема земляных работ.

"Если сказать о среднем ремонт, то дорога второй-третьей категории - это от 10 до 15 млн грн за километр", - добавил он.

Напомним, что ранее Укравтодор решил отказаться от проведения ямочного ремонта дорог.

Отметим, что в 2017 году в Украине было реконструировано и построено более 2 тыс. км дорог.