В Украину прибыла новая экспертная группа МВФ

Команда экспертов приехала в Киев для консультаций по госбюджету

В Киев прибыли эксперты Международного валютного фонда (МВФ) для консультаций по госбюджету-2019, принятие которого является условием предоставления Украине финансирования по новой программе stand by.

Об этом накануне визита сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает агентство Интерфакс-Украина.

"По обращению власти, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 в контексте недавней договоренности на уровне миссии фонда", – говорится в релизе представителя МВФ.

Напомним, что МВФ и Украина на рабочем уровне достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF). Программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

Однако Совет директоров МВФ готов утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.