В Украину доставили новую партию американских локомотивов General Electric

В Украину доставили новую партию локомотивов производства General Electric.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской железной дороги.
"Сегодня еще пять локомотивов производства General Electric выгрузили в морском порту Черноморск", – говорится в сообщении компании на странице в Facebook.
Таким образом, по состоянию на 19 ноября Укрзализныця получила 20 локомотивов из первой партии в 30 заказанных американской компании.
Напомним, что 11 сентября в Украину прибыл первый локомотив General Electric.
Соглашение между Укрзализныцей и GE на сумму около $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На первом этапе планируется поставка УЗ 30-ти магистральных тепловозов.
При этом 10% составляющих производства должно быть локализовано в Украине. Впоследствии локомотивы будут состоять из не менее 40% украинских комплектующих. Стоимость локомотивов – $4,7 млн за каждый. В целом сумма контракта первой партии составляет $140 млн.
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