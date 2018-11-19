В Украину доставили новую партию американских локомотивов General Electric

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УЗ отримала 20-й локомотив GE
Фото: Укрзализныця / Facebook

УЗ отримала 20-й локомотив GE

В Украину доставили новую партию локомотивов производства General Electric.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской железной дороги.

"Сегодня еще пять локомотивов производства General Electric выгрузили в морском порту Черноморск", – говорится в сообщении компании на странице в Facebook.

Таким образом, по состоянию на 19 ноября Укрзализныця получила 20 локомотивов из первой партии в 30 заказанных американской компании.

Напомним, что 11 сентября в Украину прибыл первый локомотив General Electric.

Соглашение между Укрзализныцей и GE на сумму около $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На первом этапе планируется поставка УЗ 30-ти магистральных тепловозов.

При этом 10% составляющих производства должно быть локализовано в Украине. Впоследствии локомотивы будут состоять из не менее 40% украинских комплектующих. Стоимость локомотивов – $4,7 млн за каждый. В целом сумма контракта первой партии составляет $140 млн.

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