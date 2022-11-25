В украинской энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии в 30% — Укрэнерго 25 ноября, 20:19 Киев без света, 23 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По состоянию на 19.00 25 ноября в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит — 30% от потребности потребления.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Также там уточнили, что поэтапное обновление энергосистемы продолжается. Ремонтные бригады работают круглосуточно. Идет подключение электроэнергии бытовым потребителям.

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«Чтобы держать баланс в системе в таких условиях, Диспетчерский центр Укрэнерго еще утром довел до каждого облэнерго объемы потребления, которых они должны соблюдать в течение суток», — говорится в сообщении.

Облэнерго самостоятельно определяют очереди отключений потребителей. Диспетчерский центр Укрэнерго лишь обосновывает необходимый объем ограничения потребления. Объем имеющихся в системе мощностей достаточен, чтобы наиболее оптимально и равномерно чередовать ограничения потребителей в каждой области и городе Киев.

25 ноября директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что для перехода на плановые графики отключений света после массированных российских ударов по объектам критической инфраструктуры Украины нужно от пяти дней до недели.

23 ноября российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.

Днем 24 ноября замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что электроэнергию уже подали во все области Украины. Свет в первую очередь дали объектам критической инфраструктуры, постепенно подключают бытовых потребителей.