В Украине значительно подорожали продукты

Больше всего подорожали яйца

За пять месяцев 2018 (январь-май) индекс потребительских цен вырос на 13,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, продукты питания подорожали на 17,2%. В том числе цены на хлеб выросли на 18,4%, макаронные изделия - на 9,8%.

Мясо и мясопродукты подорожали аж на 26,1%, рыба и продукты из рыбы - на 2,8%.

Цены на молоко увеличились на 18,1%, сыр - на 15,4%, масло - на 16,8%. Больше всего подорожали яйца - на 61%.

Алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене на 20,2%.

При этом, за пять месяцев подешевел только сахар - на 15,1%.