В Украине заработали антирейдерские аграрные штабы

Кабинет министров возобновил работу антирейдерских аграрных штабов на время посевной кампании.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает пресс-служба правительства.

По его словам, правительство уже получило информацию из регионов о возможности обострения ситуации с захватом земель во время сельскохозяйственных работ.

Петренко отметил, что за прошлый год было обработано почти 500 обращений.

"За 3 месяца работы штаба рассмотрели 491 обращения. Фактически каждое четвертое из них касалось попыток захвата имущества или зерна. Благодаря работе штабов против рейдеров возбудили 17 уголовных дел", - добавил он.

Петренко отметил, что в прошлом году был разработан ряд инициатив, которые устраняли пробелы в законодательстве. Так, было ликвидировано техническую возможность проводить регистрацию земельных "участков-призраков" и внедрена автоматизированная система обмена информацией между земельным кадастром и реестром недвижимости.

Отметим, что в августе 2017 года Кабмин решил создать в регионах оперативные штабы по противодействию рейдерству в аграрном секторе.