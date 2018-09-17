В Украине запустили продажу аренды госземли на е-аукционах

OpenMarket стал площадкой для продажи прав аренды государственной земли

Государственное предприятие СЕТАМ Министерства юстиции (OpenMarket) и Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) будут сотрудничать в рамках пилотного проекта внедрения электронных земельных торгов.

Об этом сообщили в пресс-службе OpenMarket.

Первые лоты уже внесены в систему площадки.

К продаже будут предложены права аренды на 10 участков общей площадью 210 гектаров, по два в Кировоградской, Одесской, Сумской, Львовской и Черниговской областях.

Согласно процедуре, торги могут состояться не ранее чем через 30 дней после экспозиции лотов.

"Торги по продаже аренды земли происходят исключительно с использованием современной технологии blockchain, которая исключает любые манипуляции и коррупционные риски", – отметил министр юстиции Павел Петренко.

"Это направление является стратегическим в сфере земельных отношений", – сказал в свою очередь первый замминистра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

По его данным, за почти 9 месяцев т.г. объем земельных торгов Госгеокадастра уже превысил показатель за весь прошлый год.

По расчетам правительства, рост поступлений в местные бюджеты от передачи государственной земли в аренду, уже через полтора года превысит 1 млрд грн.

При этом, земельные аукционы традиционного формата продолжают действовать до внесения изменений в Земельный кодекс Украины.