В Украине запустили платформу для мониторинга строительной документации

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Платформа работает в тестовом режиме
Фото: pixabay/AKuptsova

Платформа работает в тестовом режиме

Государственная архитектурно-строительная инспекция запустила тестовую онлайн-платформу для мониторинга выдачи разрешительной документации на строительство.

Об этом сообщил председатель инспекции Алексей Кудрявцев, передают Українські Новини.

Сейчас платформа работает с объектами значительного класса последствий (СС3). В системе предусмотрен поиск по адресу объекта.

С помощью онлайн-платформы можно будет отследить, на какой стадии рассмотрения находятся документы, их дату регистрации и входящий номер.

В случае получения отказа в разрешении на строительство будет указана его причина.

Отметим, что ранее генеральный прокурор Юрий Луценко назвал действующую систему архитектурно-строительного контроля одной из наиболее коррупционных в Украине.

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