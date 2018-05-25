В Украине запустили новый электронный налоговый сервис

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Фискальная служба ввела новый сервис для плательщиков НДС
Фото: Сергій Ткаченко / flickr

Фискальная служба ввела новый сервис для плательщиков НДС

Государственная фискальная служба (ГФС) ввела новый сервис для плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Новый электронный сервис – это визуализация полной информации по налоговой накладной с учетом всех зарегистрированных в ней расчетов корректировки количественных и стоимостных показателей.

Он создан с целью недопущения налогоплательщиками ошибок при составлении расчетов корректировки к налоговой накладной.

Доступ к информации предоставлен в приватной части (личный кабинет) Электронного кабинета плательщика. По заданным параметрам поиска налоговой накладной отражается окончательный расчет с учетом всех последующих зарегистрированных к ней расчетов корректировки.

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