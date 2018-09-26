В Украине запустили электронные чеки и их проверку

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ГФС запустила сервис электронного чека и проверку чеков
Фото: Pixabay

ГФС запустила сервис электронного чека и проверку чеков

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) запустила тестовую версию электронного чека и проверки чеков в электронном кабинете.

Об этом заявил и.о. главы ведомства Александр Власов в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Мы вчера [25 сентября – ред.] запустили тестовую версию электронного чека и проверку чеков в электронном кабинете. В перспективе это даст возможность отслеживать прохождение товара от границы до потребителя", – сообщил он.

Власов объяснил, что покупатель будет иметь возможность в открытой части электронного кабинета проверить чек, который он получил от продавца в любой точке Украины.

"Пока идет тестирование, э-чек будет использоваться параллельно с бумажным", – добавил он.

Напомним, что специалисты Государственной фискальной службы разработали модель портативного кассового аппарата.

Позже правительство упростило обслуживание и ремонт регистраторов расчетных операций (РРО) и начало эксперимент по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов.

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