Рада запретила принудительное взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги во время войны 27 июля, 17:48 Коммунальные (Фото:luck.designr.gmail.com / Depositphotos)

В среду, 27 июля, Верховная Рада запретила на период действия военного положения принудительное исполнение решений по взысканию с физических лиц задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщил член фракции Голос Ярослав Железняк, ссылаясь на соответствующий законопроект № 7531.

В целом, этот законопроект поддержали 312 нардепов.

Эта норма закона распространяется на услуги в территориальных общинах, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находившихся во временной оккупации, окружении (блокировании), согласно перечню, утвержденному приказом Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Это также касается случаев, когда взыскание за жилищно-коммунальные услуги осуществляется по недвижимому имуществу, которое является местом постоянного проживания такого физического лица и было уничтожено или повреждено в результате военных (боевых) действий.

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