Рада запретила принудительное взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги во время войны

27 июля, 17:48
Коммунальные (Фото:luck.designr.gmail.com / Depositphotos)

Коммунальные (Фото:luck.designr.gmail.com / Depositphotos)

В среду, 27 июля, Верховная Рада запретила на период действия военного положения принудительное исполнение решений по взысканию с физических лиц задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщил член фракции Голос Ярослав Железняк, ссылаясь на соответствующий законопроект № 7531.

В целом, этот законопроект поддержали 312 нардепов.

Читайте также:
Отопительный сезон 2022. Когда ждать повышения тарифов

Эта норма закона распространяется на услуги в территориальных общинах, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находившихся во временной оккупации, окружении (блокировании), согласно перечню, утвержденному приказом Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Видео дня

Это также касается случаев, когда взыскание за жилищно-коммунальные услуги осуществляется по недвижимому имуществу, которое является местом постоянного проживания такого физического лица и было уничтожено или повреждено в результате военных (боевых) действий.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Верховная Рада Коммуналка Жилищно-коммунальные услуги Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Ocean Plaza больше не работает (Фото:Oleksandr Prykhodko / Alamy via Reuters)
Сюжет
Первый шаг к национализации? /
Почему закрылся ТРЦ Ocean Plaza — война, арест, российские владельцы
27 июля, 10:20
Ритейл/Недвижимость
Украинцы в соцсетях шутят про политиков, увлекаются новым оружием и следят за жизнью джек-рассел-терьера (Фото:DR)
Борис Джонсонюк, HIMARS и Пес Патрон /
НВ собрал семь главных мемов, созданных украинцами во время войны
27 июля, 09:47
События
Без идеалов: не имея адекватных моделей поведения и позитивных социальных ролей, русское общество обречено на деградацию. (Фото:REUTERS/Tatyana Makeyeva)
«Россия будет долго деградировать» /
Ректор КШЭ — об отличиях россиян от других народов и о рисках власти в Украине после войны
27 июля, 07:03
Политика
Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X