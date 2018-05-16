В Украине запланировали измененить правила подачи налоговой отчетности

Государственная фискальная служба (ГФС) планирует с 1 января 2019 года изменить подачу отчетности и уплаты местных налогов.

Концепцию основных изменений презентовал председатель офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов на встрече с компаниями-членами Европейской бизнес-ассоциации, сообщает ЭП.

Нововведения связаны с введением единого счета для уплаты налогов, который будет открыт в казначействе.

Внедрение единого счета для уплаты налогов (кроме НДС и акциза по реализации топлива) предусматривает подачу единой декларации по местным налогам с автоматическим разнесением средств на счета территориальных общин.

Как указано в концепции, реализация предложенных изменений сделает невозможным ошибочно или излишне уплаченные платежи а также позволит аккумулировать все переплаты и недоплаты на едином налоговом счете.

"Что касается указанной концепции - то сегодня все просчитано и идет работа по созданию IT-софта для того, чтобы система заработала", - сказал Бамбизов.

Он сообщил, что основной проблемный вопрос - это изменение законодательства. Главный коммуникатор для ГФС по этой теме - парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики.

"Проект изменений подан в парламентский комитет, и мы с ними в дискуссии относительно определенных норм, но в основном это технические моменты. Комитет нас полностью поддерживает", - отметил Бамбизов.

По его словам, еще один проблемный момент, который нужно решить - это изменение функционала казначейства и его территориальных подразделений.