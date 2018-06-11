В Украине заметно выросла заработная плата в сельскохозяйственном секторе

Зарплаты в сельском хозяйстве выросли до в среднем 5 853 грн

Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственном секторе по результатам первого квартала 2018 выросла на 21,5% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, составив 5 853 грн.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Наибольший темп роста отмечен в Ивано-Франковской области (41,3%, 8 585 грн), Тернопольской области (рост на 39%, 6 745 грн), Черновицкой (35,2%, 4 834 грн), Черкасской (35,1%, 6 350 грн) и Житомирской (35%, 6 064 грн) областях.

Согласно данным ведомства, в январе 2018 года средняя зарплата в сельском хозяйстве составила 4 694 грн, что на 27% больше, чем за январь 2017 года.

Как известно, с 1 января в Украине повышена минимальная заработная плато до 3723 грн в месяц.

Президент Петр Порошенко заявлял, что минимальную зарплату повысят до 4100 грн. В свою очередь Кабмин связывает повышение с необходимостью экономического роста.