В Украине замедлился рост цен промышленности

В сентябре 2018 года цены в промышленности Украины повысились на 1,2% после роста на 1,3% в августе и 1,6% в июле этого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Интерфакс-Украина.

В сравнении с сентябрем прошлого года рост цен также замедлился – до 18,9% с 19,3% по итогам августа.

В пределах Украины промышленные цены в сентябре повысились на 0,9%, при поставках за пределы страны – на 2,3%. В годовом измерении рост составил соответственно 20,2% и 11,2%.

С начала 2018 года цены производителей в Украине повысились на 12,4%, в том числе в пределах страны – на 14,3%, за ее пределы – на 5%.

Как сообщалось, рост цен производителей в 2017 году замедлился до 16,5% с 35,7% по итогам 2016 года и до 25,4% по итогам 2015 года.

Отметим, что инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году. За сентябрь 2018 года она составила 1,9%, с начала года – 5,6%, а в годовом измерении замедлилась до 8,9%.