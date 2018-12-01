В Украине замедлилась инфляция Сегодня, 16:36 160 Цей матеріал також доступний українською В Украине инфляция замедляется уже второй месяц подряд Фото: Наталья Кравчук/НВ

В ноябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем инфляция составила 1,4%, тогда как в октябре по сравнению с сентябрем показатель инфляции составил 1,7%.

Об этом сообщила Госслужба статистики Украины.

С начала года инфляция составила 8,9%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в ноябре выросли на 1,3%. Больше всего подорожали овощи - на 9,1%.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 6,1%. В основном это произошло за счет повышения цен на природный газ на 22,9%.

В сфере связи цены выросли на 1,7%. Это связано с подорожанием местной телефонной связи на 7,5%.

Напомним, в октябре 2018 года по сравнению с сентябрем того же года инфляция несколько замедлились - в октябре она составила 1,7%, тогда как в сентябре - 1,9%.