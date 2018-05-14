В Украине задумались об изменениях в таможенном оформлении товаров

Министерство финансов Украины предлагает уменьшить затраты времени контролирующих органов и субъектов внешнеэкономической деятельности при осуществлении контроля и таможенного оформления товаров.

Для этого Минфин уже разработал соответствующий проект постановления, передает пресс-служба министерства.

В частности, документом предлагается отказаться от обязательной сертификации при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

Также предусмотрена отмена необходимости получения специального разрешения НБУ на ввоз юридическим лицом (кроме уполномоченных банков) в Украину банковских металлов и гражданами индивидуальной лицензии на вывоз физическим лицом за пределы Украины банковских металлов.

Постановление призвано создать правовую основу для возможности осуществления Госпродпотребслужбой контроля за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, других продуктах животного происхождения.

Принятие постановления также должно упростить процедуру осуществления фитосанитарного контроля деревянного упаковочного материала (паллет, ящиков и т.п.), если товары, вывозимые не являются объектами регулирования, или страна-импортер не требует сопровождения объектов регулирования фитосанитарным документами при экспорте и реэкспорте из Украины.

Также предложено усовершенствовать процедуру применения предварительных таможенных деклараций, обязать контролирующие органы вносить электронные отметки об осуществлении государственных видов контроля к системе "единого окна" в кратчайший возможный срок, но не более 30 минут с момента его завершения.

Также Минфин предлагает усовершенствовать процедуру осуществления государственного контроля в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов и в сфере ветеринарной медицины путем использования электронных ветеринарных документов на ввоз и/или общих документов на ввоз.

Постановление также призвано сократить перечень документов/сведений, необходимых для осуществления таможнями предварительного документального контроля пищевых продуктов при их ввозе на таможенную территорию Украины, кроме транзита и тому подобное.

Согласно сообщению, проект документа подготовлен с целью совершенствования механизма взаимодействия таможен и контролирующих органов при таможенном оформлении товаров по принципу "единого окна", гармонизации законодательства Украины в сфере государственного надзора (контроля), упрощения процедур при таможенном оформлении товаров.