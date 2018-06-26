В Украине задумали разрешить продажу оборонных госкомпаний

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины совместно с Кабинетом министров и комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности готовят законопроект о снятии ограничений на приватизацию государственных оборонных предприятий.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Мы проводим активную работу и с Кабинетом министров, и с Верховной Радой, в частности, с профильным комитетом, чтобы на законодательном уровне снять любые ограничения по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестированию, в том числе привлечению зарубежных инвестиций в эти предприятия, что на сегодняшний день жестко ограничивает украинское законодательство", - сказал он.

Напомним, что в январе 2018 года Верховная Рада установила новые правила приватизации государственного имущества. Остается только малая приватизация и большая со стоимостью активов более 250 млн грн.

В марте ФГИ утвердил список объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В него вошли около 600 объектов.

Кроме того, в мае правительство утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который входили 23 предприятия. В него, в частности, вошли пять облэнерго, Центрэнерго, Одесский припортовый завод (ОПЗ), Турбоатом, Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) и Сумыхимпром.

Добавим, что поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.

Госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Госбюджет-2018 предполагает поступление от приватизации 21,3 млрд грн.