Минсоцполитики собралось ужесточить ответственность за неуплату ЕСВ

В Министерстве социальной политики рассказали, что планируют установить ограничение выезда за границу и вождение автомобиля для украинцев, которые имеют задолженность по Единому социальному взносу.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир в эфире 112 Украина.

"Планируется установить определенные ограничения в отношении выезда за границу, вождение автомобиля по тем, кто имеет задолженность Единого социального взноса", - отметил Шамбир.

Также он отметил, что дефицит с наполнением Пенсионного фонда есть, и на следующий год также растет.

"Это плановый рост, потому что мы запланировали увеличение пенсий. Первая индексация пенсий на норму, которая предусмотрена в законе – понятно, что в первый год это будет больше финансовая нагрузка", - сказал Шамбир.

Напомним, ранее насвоем заседании 14 ноября Кабинет министров предложил Верховной Раде расширить базу налогообложения ЕСВ в размере 22% с 15 минимальных зарплат (55,8 тыс. грн) до 25 (104,3 тыс. грн) и ввести регрессивную шкалу отчислений данного налога.

В свою очередь, бизнес негативно отреагировал на изменения "зарплатного" налога в Украине.