Елена Волошина
Семь мыслей о лидерстве и бизнесе в Украине
Евгений Камашев
Семь мифов о MBA
Юрий Голляк
Что не так с нормой потребления газа
Андрей Саварец
Таможня готовится к перезапуску

В Украине выросли расходы на производство сельскохозяйственной продукции

Сегодня, 16:39
32
Цей матеріал також доступний українською

Расходы на производство продукции растительного происхождения выросли на 13,9%

pixabay.com

В Украине в январе-ноябре 2018 года на 14,6% выросли расходы на производство сельскохозяйственной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Такие данные были опубликованы в отчете Государственной служба статистики.

Расходы на производство продукции животного происхождения за отчетный период выросли на 16,8%, а растительного – на 13,9%.

Также отмечается, что на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличились затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за январь-ноябрь текущего года.

В ноябре 2018 года по сравнению с октябрем затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения сократились на 1,7%.

Согласно отчету, приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Теги:   Сельское хозяйство Госстат

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Бизнес/Экономика

Вчера, 18:22

article_img
Евросоюз с января прекращает выпуск банкнот номиналом 500 евро

Выбор редакции

Радио НВ/Справа двох

Сегодня, 10:44

article_img
Новогоднее ток-шоу с Бабченко и Мацарским: что с нами происходило в 2018-м и чего ждать от 2019 года - запись эфира
Техно/Игры

Сегодня, 10:13

article_img
Постреляем? Самые ожидаемые игры 2019 года
Мир/Геополитика

Сегодня, 14:32

article_img
Новогодний агент. В России задержали и обвинили в шпионаже американца – что о нем известно

ТОП-3 блога

Елена Волошина - фото
Елена Волошина
Семь мыслей о лидерстве и бизнесе в Украине
1239
Андрей Саварец - фото
Андрей Саварец
Таможня готовится к перезапуску
3210
Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Что не так с нормой потребления газа
1699
Евгений Камашев - фото
Евгений Камашев
Семь мифов о MBA
1346
Владимир Котенко - фото
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать
16120
Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками
10346
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как повлияет на экономику Украины снижение цен на нефть
5985