В Украине выросли расходы на производство сельскохозяйственной продукции
В Украине в январе-ноябре 2018 года на 14,6% выросли расходы на производство сельскохозяйственной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Такие данные были опубликованы в отчете Государственной служба статистики.
Расходы на производство продукции животного происхождения за отчетный период выросли на 16,8%, а растительного – на 13,9%.
Также отмечается, что на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличились затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за январь-ноябрь текущего года.
В ноябре 2018 года по сравнению с октябрем затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения сократились на 1,7%.
Согласно отчету, приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.