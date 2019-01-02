В Украине выросли расходы на производство сельскохозяйственной продукции Сегодня, 16:39 32 Цей матеріал також доступний українською Расходы на производство продукции растительного происхождения выросли на 13,9% pixabay.com

В Украине в январе-ноябре 2018 года на 14,6% выросли расходы на производство сельскохозяйственной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Такие данные были опубликованы в отчете Государственной служба статистики.

Расходы на производство продукции животного происхождения за отчетный период выросли на 16,8%, а растительного – на 13,9%.

Также отмечается, что на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличились затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за январь-ноябрь текущего года.

В ноябре 2018 года по сравнению с октябрем затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения сократились на 1,7%.

Согласно отчету, приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.