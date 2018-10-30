В Украине выросли долги по зарплате

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2018 года увеличилась на 6,5% и по состоянию на начало октября составила 2 млрд 889 млг грн.

Такие данные сообщила Государственная служба статистики.

В сентябре задолженность экономически активных предприятий увеличилась на 11,9% – до 1,7 млрд грн.

Рост задолженности по заработной плате в минувшем месяце зафиксирован в Хмельницкой (на 64,5%), Кировоградской (на 43,7), Волынской (на 34,9%), Тернопольской (на 33,3%), Херсонской (на 27,8%), Закарпатской (на 25,3%) областях, г. Киеве (на 16,3%), а также Донецкой (на 12,9%), Луганской (на 7,2%), Черниговской (на 6,1%), Киевской (на 5,7%), Ивано-Франковской (на 4,3%), Одесской (на 4,2%),Сумской (на 3,6%), Черновицкой (на 2,6%), Николаевской (на 2,2%), Львовской и Харьковской (на 2%), Полтавской и Днепропетровской (на 1,6%) областях.

Сокращение задолженности по выплате зарплаты наблюдалось в Ривненской (на 9,1%), Житомирской (на 8,7%), Винницкой (на 2%), Запорожской (на 0,6%), Черкасской (на 0,2%) областях.

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в сентябре-2018 задолженность по выплате заработной платы увеличилась в сфере временного размещения и организации питания – на 85,3% (до 2, млн грн), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха – на 55% (до 1,7 млн грн), в госуправлении и обороне; обязательном социальном страховании – на 31,9% (до 9,9 млн грн), здравоохранении и предоставлении социальной помощи – на 23,4% (до 43,5 млн грн), предоставлении других видов услуг – на 20,9% (до 0,3 млн грн), административного и вспомогательного обслуживания - на 19,7% (до 9,7 млн грн), оптовой и розничной торговле – на 8% (до 26,1 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности - на 7,8% (до 138,6 млн грн), сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве - на 7,6% (до 21,54 млн грн), в промышленности – на 6,6% ( до 2269,5 млн грн), транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 5,2% (до 189,1 млн грн), в сфере операций с недвижимостью – на 3,7% ( до 60,5 млн грн), финансовой и страховой деятельности - на 3,5% (до 19,1 млн грн) и строительстве – на 1,2% (до 77,3 млн грн).

Ранее сообщалось, что в Украине реальная зарплата сократилась в сентябре за месяц.