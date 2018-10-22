В Украине выросла розничная торговля

Товарооборот розничной торговли Украины в январе-сентябре 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 5,5% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. По итогам восьми месяцев рост составлял 5,4%.

Такие данные сообщила Государственная служба статистики.

По ее данным, оборот розничной торговли в сентябре-2018 по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 5%, с сентябрем-2017 – вырос на 6,9%.

Наибольший рост оборота розничной торговли за девять месяцев по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом наблюдался в Луганской (на 27,9%), Донецкой (на 13,7%), Полтавской и Закарпатской (на 11,1%) и Киевской (на 10,1%) областях.

Напомним, что в 2017 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 8,8% в сравнении с 2016 годом и составил 816,6 млрд грн.