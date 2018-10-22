В Украине выросла розничная торговля

0 комментировать
Оборот розничной торговли Украины вырос на 5,5%
Фото: rau.ua

Оборот розничной торговли Украины вырос на 5,5%

Товарооборот розничной торговли Украины в январе-сентябре 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 5,5% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. По итогам восьми месяцев рост составлял 5,4%.

Такие данные сообщила Государственная служба статистики.

По ее данным, оборот розничной торговли в сентябре-2018 по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 5%, с сентябрем-2017 – вырос на 6,9%.

Наибольший рост оборота розничной торговли за девять месяцев по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом наблюдался в Луганской (на 27,9%), Донецкой (на 13,7%), Полтавской и Закарпатской (на 11,1%) и Киевской (на 10,1%) областях.

Напомним, что в 2017 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 8,8% в сравнении с 2016 годом и составил 816,6 млрд грн.

Журнал Новое Время №38

— Российское ГРУ становится монстром с мега-бюжетом;
— Звездный финансист отрицает новый глобальный кризис;
— Поднятые со дна корабли раскрывают тайны истории.

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове