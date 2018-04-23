В Украине выросла розничная торговля

За первые три месяца 2018 года товарооборот розничной торговли в Украине в сопоставимых ценах увеличился на 7,6% в сравнении с январем-мартом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.

При этом оборот розничной торговли в марте этого года в сравнении с февралем возрос на 13,1%, а с мартом 2017 года – на 7,6%.

Наибольший рост оборота розничной торговли в январе-марте этого года наблюдался в Винницкой (на 12,3%), Закарпатской (на 11,8%) и Николаевской (на 10,8%) областях.

Также рост показали Сумская (на 9,9%), Львовская (на 9,7%), Черниговская (на 9,6%), Черкасская (на 9,4%), Одесская (на 9,2%) и Херсонская (на 8%) области.

Напомним, что в 2017 году оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос на 8,8% в сравнении с 2016 годом.