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В Украине выросла минимальная зарплата

Сегодня, 09:30
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В 2019-м вырастет также прожиточный минимум

Фото НБУ

С 1 января 2019 года в Украине повышен уровень минимальной зарплаты – теперь она составит 4173 грн вместо 3723 грн.

В 2017-м году минимальная зарплата составляла 3200 грн.

Соответствующие изменения зафиксированы в государственном бюджете на 2019 год, который 23 ноября приняла Верховная Рада Украины.

Повышение минимальной зарплаты означает и рост среднего показателя зарплаты в Украине – в новом году он вырастет с 9218 грн до 10,1 тыс. грн.

Кроме того, в 2019 году на 9,4% должен вырасти также прожиточный минимум – один из основных социальных показателей, на основании которого ведется расчет большинства социальных выплат.

В наступившем году средний прожиточный минимум, составляющий сейчас 1853 грн,  повысят в два этапа: с 1 июля - до 1936 грн, а с 1 декабря - до 2027 грн. Эти изменения также заложены в госбюджете.

Напомним, по итогам 2018 года уровень роста минимальной зарплаты составил около 16%. В последующие годы показатель будет варьироваться в 2020 году на 5-8%, а в 2021 - на 4-6%, согласно прогнозам Минэкономразвития.

Теги:   Госбюджет-2019 Минимальная зарплата Прожиточный минимум Бюджет Новый Год

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