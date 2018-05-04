В Украине вырос объем торговли промпродукцией

За первые три месяца 2018 года в Украине было реализовано промышленной продукции (товары, услуги) на 621,4 млрд грн, что на 16,7% больше, чем в январе-марте 2017 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Из общего объема за пределы страны было реализовано промпродукции на 166,8 млрд грн.

В марте этого года в сравнении с мартом 2017-го индекс оборота реализованной промпродукции вырос на 10,9%, а к февралю 2018 года - на 11,1%. При этом реализация продукции добывающей промышленности в марте этого года в сравнении с мартом 2017-го возросла на 2,2% (к февралю 2018 года – на 4,6%), в перерабатывающей промышленности – на 12,9%, а к февралю 2018 года – на 12,6%.

В общем объеме реализации промышленной продукции за первый квартал наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (60,1%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (25,1%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (18,4%), производство чугуна, стали и ферросплавов (14,3%), добывающую промышленность и разработку карьеров (13,9%).

Напомним, что в 2017 году промышленной продукции было реализовано на 2,1 трлн грн, что на 21,9% больше, чем в 2016 году.