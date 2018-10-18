В Украине выявили десятки нелегальных валютных обменников

Национальный банк Украины (НБУ) за девять месяцев 2018 года выявил 55 нелегальных пунктов обмена валюты небанковских финансовых учреждений (НФУ).
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Нелегальные пункты обмена валюты были выявлены в Киеве, Закарпатской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской и Днепропетровской областях.
Сейчас информацию о нелегальных обменных пунктах НБУ передает в правоохранительные органы.
Напомним, что в 2017 году НБУ выявил 115 нелегальных пунктов обмена валюты НФУ.
Ранее сообщалось, что регулятор лишил лицензии крупную сеть валютных обменников.
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