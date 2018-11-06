В Украине вводят новую форму финансовой отчетности для бизнеса

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Для бизнеса вводят новую форму финансовой отчетности
Фото: pixabay/Free-Photos

Для бизнеса вводят новую форму финансовой отчетности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) при поддержке Проекта USAID Трансформация финансового сектора и Программы EU-FINSTAR, внедряет в Украине систему финансовой отчетности в едином электронном формате ХBRL для предприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе НКЦБФР.

Отмечается, что эта система позволит осуществлять сбор, обработку, проверку и раскрытие регулярной финансовой отчетности предприятий в едином электронном формате - в стандарте XBRL.

Ожидается, что система упростит ведение бизнеса для украинских компаний. "Они будут подавать обязательную финансовую отчетность по принципу "единого окна": в одном универсальном формате для всех регуляторов финансового рынка (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальный банк Украины, Министерство финансов Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг) ", -  говорится в сообщении.

Программа EU-FINSTAR - проект Европейского Союза, оказывает помощь финансовому сектору Украины путем поддержки внедрения Правительством реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации и ее положениями по Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Правительством Украины и Европейским Союзом.

Ранее финансовая отчетность подавалась каждому регулятору отдельно, при этом форматы подачи отчетов отличались друг от друга.

Запуск системы планируется в I квартале 2019 года. Победителем тендера на закупку системы финотчетности стала ирландская компания Vizor Software, отметила директор Департамента систематизации и анализа финансовой отчетности участников рынков капитала и пруденциального надзора НКЦБФР Катерина Рафальская.

"Между Vizor Software и DAI Global, которая внедряет Проект USAID Трансформация финансового сектора, заключен договор, в рамках которого мы получим весь необходимый пакет услуг - от разработки решения до тестирования, ввода системы в эксплуатацию, обучение персонала и технического обслуживания", - сказала Рафальская.

Проект USAID Трансформация финансового сектора в Украине -  это четырехлетняя программа, основной задачей которой является развитие и улучшение предоставления финансовых услуг в Украине, соответствующие потребностям граждан Украины и субъектов хозяйствования всех размеров. Она реализуется в рамках Соглашения между Правительством Соединенных Штатов Америки и Правительством Украины о гуманитарном и технико-экономическом сотрудничестве.

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